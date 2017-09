Volg de Jupiler League LIVE op BD.nl

PSV het minst actief op transfermarkt van alle Brabantse clubs, FC Oss ruilt hele selectie in

16:16 Deze zomer zijn er 648 transfers geweest van, naar en binnen Nederland. Daarvan namen de Noord-Brabantse Eredivisie clubs er 66 voor hun rekening en de clubs in de Jupiler League 111. Daarmee komt 27,3 procent van het totaal verhandelde spelers in Nederland voor rekening van de Brabantse BVO's. FC Oss was het meest actief met 31 transfers, terwijl PSV helemaal onderaan staat met 15 transfers.