Voorzitter Lyon schrikt van gewonden

'Aansteller' Wehrlein slaat terug naar criticasters

10:13 Pascal Wehrlein heeft teruggeslagen naar zijn criticasters, die de voorbije weken vraagtekens plaatsten bij zijn afwezigheid in de GP's van Australië en China. De 22-jarige Duitser, die zondag zijn rentree maakt in Bahrein, liep een nek- en rugblessure op bij een crash in januari.