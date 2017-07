Vos sprint naar zege in Acht van Chaam

Chris Froome arriveert in Chaam

18:39 CHAAM - De langverwachte Tourwinnaar Chris Froome is woensdagavond aangekomen in Chaam. In eerste instantie nog zonder zijn kenmerkende gele fiets, maar die volgde niet veel later. Hij zal om stipt 18:45 uur starten in de Acht van Chaam.