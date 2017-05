Vriendenteam pakt eerste punt na 43 keer verliezen

,,Maar we willen er geen circus van maken,’’ zegt middenvelder Daan Lap, zaterdag voor aanvang van de wedstrijd. ,,We gaan hier niet op de kop staan voor een cameraploeg, we willen gewoon onszelf blijven. We hebben veel lol met elkaar, ook al verliezen we altijd. Soms staat de tegenstander met 6-0 voor en dan gaan ze nog op elkaar lopen zeuren. Bij ons hoor je dat niet, wij drinken na afloop een biertje en dan is het goed.’’



Toch zou ook Lap wel een keer willen winnen. ,,Ik had gehoopt dat het ieder jaar iets beter zou gaan en dat er ook nieuwe spelers bij zouden komen. Maar dat is lastig. Er stoppen zes spelers, onder wie ikzelf en er komen weinig nieuwe mensen bij. Ik woon op kamers in Nijmegen en moet dus op en neer. We hebben veel lol, maar als je elke keer verliest, kan je misschien beter andere dingen gaan doen.’’