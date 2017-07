Vrije val voor Bertens op wereldranglijst

Richèl Hogenkamp daarentegen klom op de wereldranglijst van de plek 104 naar de 99ste plek, waarmee de Nederlandse zich definitief in de top-100 van de wereld heeft gevestigd. Overigens overleefde ook Hogenkamp de eerste ronde op Wimbledon niet, ze moest haar meerdere erkennen in de Amerikaanse Madison Brendle.



De lijstaanvoerder bij de vrouwen is vanaf vandaag Karolina Pliskova. De Tsjechische werd weliswaar op Wimbledon al in de tweede ronde uitgeschakeld door Magdalena Rybarikova, maar ze dankt haar koppositie onder meer aan drie toernooititels dit jaar: Brisbane, Doha en Eastbourne. Op de Australian Open haalde ze de kwartfinale, op Roland Garros de halve.



Voormalig nummer 1 Angelique Kerber zakt naar plek drie, Simona Halep blijft tweede. De Roemeense had kans op de nummer 1-notering, maar ze verspeelde haar kans door in de kwartfinale van Wimbledon te verliezen van Johanna Konta. Garbiñe Muguruza, die het prestigieuze grastoernooi op haar naam schreef, stijgt met stip van de vijftiende plek naar de vijfde positie.