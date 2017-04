Waar ligt de kracht en zwakte van Olympique Lyon?

Ajax stuit in de halve finales van de Europa League op Olympique Lyon. De Fransen maakten grote indruk in de zestiende finales tegen AZ, maar hebben in de eigen competitie een straatlengte achterstand op titelkandidaten AS Monaco en PSG. Hoe goed is Lyon echt?

Olympique Lyon won in de zestiende finale twee keer met overmacht van AZ: 1-4 en 7-1. Daarna won Lyon nog van AS Roma en Besiktas, al moesten er gisteravond in Istanbul strafschoppen aan te pas komen om een beslissing te krijgen.



In de Franse Ligue 1 presteert Lyon echter een stuk minder. Les Gones hebben in de competitie een flinke achterstand op titelkandidaten AS Monaco en Paris Saint-Germain. Het gat met de gedeelde koploper is liefst 23 punten. Lyon verloor dit seizoen in de competitie al 12 van de 32 wedstrijden. Slechts 3 keer was er een gelijkspel. De overige 17 wedstrijden werden wel gewonnen. De ploeg van Bruno Génésio, sinds 2015 de hoofdtrainer van Lyon, kreeg dit seizoen al 39 tegentreffers te verwerken. Lyon scoorde zelf 65 keer.

Sterspeler

De sterspeler van Les Gones is Alexandre Lacazette. De 25-jarige aanvaller was dit seizoen al goed voor 31 goals in 40 wedstrijden. Hij scoorde 24 keer in 27 competitieduels en 4 keer in 6 Europa League-wedstrijden dit seizoen. Hij staat al lange tijd in de belangstelling van veel Europese topclubs, vooral uit de Premier League. Andere uitblinkers dit seizoen zijn vleugelaanvallers Mathieu Valbuena en Nabil Fekir en middenvelders Maxime Gonalons en Corentin Tolisso.

Volledig scherm Alexandre Lacazette. © Photo News

Zeven keer op rij kampioen

Olympique Lyon werd in de clubhistorie zeven keer kampioen van Frankrijk. Dat was dan ook liefst zeven keer op rij: van van 2001 tot 2008. Het team met namen als Juninho, Sidney Govou, Caçapa, Cris, Florent Malouda, Karim Benzema en Grégory Coupet domineerde de Franse competitie jarenlang met overmacht. De afgelopen twee seizoenen eindigde Olympique Lyon als tweede in de Ligue 1.

Volledig scherm Juninho bij zijn afscheid bij Olympique Lyon in 2009. © AFP

Nieuw stadion

Olympique Lyon speelt sinds januari 2009 in het gloednieuwe Parc Olympique Lyonnais, dat ook werd gebouwd voor het EK 2016. Er kunnen bijna 60.000 toeschouwers in het nieuwe stadion aan de rand van de stad.

Memphis speelt niet mee

Memphis Depay maakte in januari de overstap van Manchester United naar Olympique Lyon. Vanwege drie invalbeurten in de eerste seizoenshelft in de Europa League mag hij echter niet in Europees verband uitkomen voor Lyon dit seizoen. In de competitie doet Memphis het na een lastige start erg goed. Hij was in 12 competitieduels al goed voor 5 treffers en 4 assists. Memphis is niet de eerste Nederlander in dienst van Olympique Lyon. Dat was Michel Valke, die van 1987 tot 1989 zestien duels speelde voor Les Gones.

Volledig scherm Michel Valke in het oude Stade de Gerland van Olympique Lyon. © HC

Eerdere ontmoetingen

Ajax speelde in de clubhistorie vier keer eerder tegen Olympique Lyon. Zowel in 2002 als 2011 zat Ajax in de poulefase van de Champions League in de groep bij Lyon. In 2002 won Ajax thuis met 2-1 door twee goals van Zlatan Ibrahimovic. De uitwedstrijd in het oude Stade Gerland werd met 0-2 gewonnen door goals van Steven Pienaar en Rafael van der Vaart. In 2011 eindigde zowel de uit- als thuiswedstrijd in een 0-0 gelijkspel.

