Waarom alle spelers in Spanje een vertrekclausule in hun contract hebben

Ongenaakbare Herlings zegeviert in Lommel

17:59 Jeffrey Herlings heeft in Lommel de Grote Prijs van België in de MXGP-klasse op zijn naam geschreven. De 22-jarige Brabander was op zijn KTM in beide manches oppermachtig op het Belgische circuit in de veertiende Grote Prijs van dit seizoen. Glenn Coldenhoff werd in Lommel derde.