Waarom er nog een sprankje hoop is voor Atlético in de Champions League

Ronaldo nu echt op de 400?

Real Madrid vond hij dat hij vorige week de unieke mijlpaal van 400 doelpunten in het shirt van de ‘Koninklijke’ behaald had, maar in de officiële statistieken staat Ronaldo toch echt op 399 doelpunten voor Real. De afwijking voert terug naar 2010, toen verdediger Pepe in het duel met Real Sociedad een vrije trap van Ronaldo van richting veranderde, waardoor deze het doel in zeilde. Zowel Pepe als Real sprak van een doelpunt voor Ronaldo, maar de annalen zeggen dus iets anders. Overigens grote kans dat de officiële vierhonderdste er vandaag alsnog komt. De Portugees scoorde acht goals uit zijn laatste elf doelpogingen in de Champions League. Hij staat nu op 103 Champions League-doelpunten in totaal, Atlético maakte er 100 in het kampioenenbal.

Thuisvoordeel Atlético

De Atlético-fans moeten er inmiddels moedeloos van worden. Real heeft de stadsgenoot in de afgelopen drie seizoenen uit de Champions League geknikkerd. Onder meer in de finale van 2014 en 2016. En de vierde keer lijkt aanstaande. Toch heeft de ploeg van Simeone nog hoop. Atlético Madrid won twee jaar geleden in eigen huis met 4-0 van aartsrivaal Real Madrid in de Spaanse competitie. ,,We willen dat maar al te graag herhalen'', liet aanvoerder Gabi hoopvol weten. Het thuisvoordeel in het Vincente Calderon moet daarbij een handje helpen. De fanatieke fans zullen er ongetwijfeld weer een luidruchtig feest van maken. Het is de laatste Europese wedstrijd van Atlético in het befaamde stadion, dat na 51 jaar komende zomer de poorten sluit. Atlético stapt over naar het grotere Wanda Metropolitano, met een capaciteit van 67.000 bezoekers. Een prachtig moment voor een voetbalwonder.

Hoop uit het verleden

En een wonder is zeker nodig, want alle negen keren dat Real Madrid in Europa een eerste wedstrijd met 3-0 won, gingen de Koninklijken door naar de volgende ronde. Ook verloor Real maar één keer van Atlético in een Europese wedstrijd. Dat was een 1-0 overwinning voor Atléti in de halve finale van de Champions Cup in 1958/1958.



Toch is er een lichtpuntje voor Los Rojiblancos. In de geschiedenis heeft Atlético Real acht keer in eigen huis verslagen met een score die vanavond genoeg zou zijn voor een plaats in de finale tegen Juventus. De laatste keer was de eerder genoemde 4-0 overwinning op 7 februari 2015. Tiago, Saúl Ñíguez, Antoine Griezmann en Mario Mandžukic waren toen de doelpuntenmakers.