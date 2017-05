Waarom Fred Grim niet te benijden is

Toen Fred Grim eind maart vertelde hoe hij de boel had opgepakt bij Oranje na het plotselinge ontslag van Danny Blind, zei hij dat hij bewust niet tactisch had getraind. ,,Weer leven in de groep zien te krijgen. Dat zag ik als mijn belangrijkste taak.''



Dat moet hij vanaf vandaag weer gaan proberen, nu Grim twee maanden na de 1-2 nederlaag tegen Italië nog steeds aan het roer staat bij Oranje en de slotinterlands van een lang en bewogen voetbaljaar moeten worden voorbereid.



Het is nogal een klus. Zo op het oog een bijna onmogelijke. Want iedereen, of het nou spelers, pers of publiek betreft, zit maar op één ding te wachten: de entree van Dick Advocaat, de crisismanager die Oranje toch nog naar het WK moet gaan leiden.



Maar Advocaat is er dus nog niet bij als Oranje vanmiddag naar de Portugese Algarve vliegt voor een trainingskamp van een week, met ook twee oefeninterlands. En de nieuwe rechterhand die Advocaat heeft uitgezocht, die schittert ook nog door afwezigheid. Ruud Gullit begint - al dan niet met tegenzin - geen dag eerder dan de grote baas en dat is op 6 juni.



Dus zet Grim tot die tijd nog de pionnen uit. Maar wat kan hij nu doen? Wat mag Grim doen van Advocaat? Wat móet hij doen in de duiventil Oranje? Kijk naar de graphic hiernaast en laat hem even op u inwerken. Een wirwar aan kleuren, corresponderend met de uiteenlopende data waarop alle 28 geselecteerde internationals instromen.



Jeroen Zoet zal straks op de dag van de WK-kwalificatieinterland tegen Luxemburg al 18 dagen bezig zijn met Oranje. Spelers zoals Robben, Wijnaldum en Strootman amper een derde daarvan. En dan moet alles volgens plan verlopen.