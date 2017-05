Warmerdam verruilt Ajax voor FC Groningen

Manager technische zaken Peter Jeltema van FC Groningen reageerde tevreden op de komst van de Ajacied, die vanaf 2003 de Amsterdamse jeugdopleiding doorliep. ,,Na Mike te Wierik is Django Warmerdam de tweede jonge, talentvolle speler die wij nu al weten vast te leggen voor het komende seizoen. Zijn prestaties dit seizoen in Zwolle zijn ons opgevallen. Hij is volop in ontwikkeling en wij denken dat we veel plezier aan hem gaan beleven.''