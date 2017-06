Wawrinka heeft na één set geen kind meer aan Fognini

Klamer tweede op EK Challenge halve triatlon

16:06 Rachel Klamer is vandaag bij de EK Challenge halve triatlon in Smaorin (Slowakije) op de tweede plek geëindigd van het geschoonde klassement. De nummer tien van de Olympische Spelen van Rio 2016 kwam na 2 kilometer zwemmen, 90 kilometer fietsen en 21 kilometer lopen binnen in een tijd van 4.17.19. De Britse Lucy Charles zegevierde in 4.13.59.