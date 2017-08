Wawrinka schrapt toernooien richting US Open

Jarige Trentin sprint naar ritwinst in Burgos

17:04 De Italiaanse wielrenner Matteo Trentin heeft de tweede etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. De renner van Quick-Step was na 153 kilometer de sterkste in de massasprint in Belorado en luisterde zo zijn 28ste verjaardag op met een ritzege.