Wawrinka verslaat Murray in prachtig tennisgevecht

De mannen waren vrijwel de hele partij van Na 4 uur en 34 minuten aan elkaar gewaagd. Dat bleek al in de eerste set die met een tiebreak werd beslist in het voordeel van Murray. In de tweede set was Wawrinka de betere, maar in bedrijf drie hervond Murray zijn niveau.



In de vierde set werd het nagelbijten. De twee spelers haalden hun beste tennis boven. Wawrinka dwong Murray tot een tiebreak. De Schot, die zichtbaar gefrustreerd geraakte, kon een vijfde set daarin niet vermijden.



In die vijfde set bleek de Schot gebroken. Wawrinka toonde karakter, kwaliteit en fysieke kracht. Hij had geen antwoord meer op het sterke spel van Wawrinka. Met klinkende cijfers ging de beslissende set naar de Zwitserse nummer drie van de wereld.



Het wordt voor Wawrinka zijn tweede finale op het gravel van Parijs. In 2015 won hij de titel. Ook de Australian Open (2014) en de US Open (2016) schreef hij al eens op zijn naam. In de finale treft hij Rafael Nadal of Dominic Thiem die halve finale staat later vandaag op het programma.