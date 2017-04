Weg ligt open voor Hogenkamp naar finale in Tunis

De Nederlandse tennisster trekt in Tunis de vorm door die ze vorige week al toonde in Bratislava, tijdens de confrontatie tussen Oranje en Slowakije in de Fed Cup. Hogenkamp besliste de tweestrijd om een plek in de wereldgroep van het landentoernooi door het vierde enkelspel, tegen Kristina Kucova, te winnen. Ze bezorgde Nederland daarmee het beslissende derde punt.