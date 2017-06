Wie geeft zichzelf een onvergetelijk verjaardagscadeau?

NAC-stadion te koop: NHG Horeca Group mogelijk nieuwe eigenaar

18:29 BREDA - Het horeca- en cateringbedrijf NHG Horeca Group in Valkenswaard wordt genoemd als toekomstig eigenaar van het NAC-stadion. Maar eigenaar Ebert Dollevoet weigert in te gaan op de geruchten. ,,Ik ga niet zeggen dat ik de nieuwe eigenaar word. En ook over eventuele onderhandelingen met de gemeente Breda zult u van mij niets horen’’, aldus Dollevoet.