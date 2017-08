Willem II met kwetsbaarheden én kansen naar Utrecht

Eerst die keiharde cijfers. Willem II verloor de laatste negen wedstrijden in competitieverband in Utrecht. Bovendien won FC Utrecht zeven van de laatste acht eredivisiewedstrijden, en deed Willem II dat slechts éénmaal. De thuisploeg is daarmee de sterkste van de huidige eredivisie; Willem II is het slechtst. De laatste zege in De Galgenwaard dateert alweer van 2006, toen er met 1-4 gewonnen werd door enkele wonderschone doelpunten.

Quote Wellicht kan Willem II profiteren van het drukke schema van FC Utrecht De mogelijkheden

Er liggen ook kansen voor de equipe van Erwin van de Looi. Hoewel er vorige week in eigen huis werd verloren van Excelsior, bestond die basisploeg uit zeven nieuwelingen waaronder enkele veelbelovende spelers; het tij kan zomaar keren met jonge gasten als Azzaoui en Crowley. Daarnaast oogde Fran Sol bijzonder gretig in de Tilburgse aanval.

Over FC Utrecht wordt de laatste tijd louter positief gesproken. Eerst werd het Poolse Lech Poznan opzij geschoven terwijl PSV faalde in de derde voorronde Europa League, en ook nu Ajax tegenviel in de laatste voorronde, hield FC Utrecht de Hollandse eer hoog tegen Zenit Sint-Petersburg. De selectie van Erik ten Hag bestaat, uitzonderingen als Emanuelson en Braafheid daargelaten, uit jongens die weinig ervaring hebben op Europees gebied en niet gewend zijn aan veel zware wedstrijden in een korte tijd. Wellicht kan Willem II hier van profiteren.

De missende schakel

Het was een noodgreep van Van de Looi, de basisplaats van Heerkens op het middenveld. De verdediger speelde controlerend op het middenveld tegen Excelsior, zodat Crowley zich een wat vrijere rol kon toe-eigenen. Haye op het middenvelder leek geen optie, gezien de balans in de middelste linie.

Diezelfde dag werd bekend dat Ben Rienstra van AZ gehuurd zou worden voor één seizoen. Hij zal de plek van Heerkens meteen overnemen, hetgeen voor meer voetbal zorgt op die positie. Haye zijn rol leek uitgespeeld, maar het zeer teleurstellende debuut van Karim Coulibaly lijkt uit te monden in een basisplek voor de middenvelder met eveneens een AZ-verleden: hij mag weer op zijn inmiddels vertrouwde linksbuiten positie beginnen.

De verdediging van Willem II oogt kwetsbaarder dan vorig jaar

Kwetsbare verdediging

Een van Van de Looi zijn stokpaardjes vorig jaar was de solide defensie. Peters en Lachman vormden steevast het centrum. Op de backposities werd er gerouleerd met Van Anholt, Joppen, Tshimanga en Heerkens. Niet de beste backs van de eredivisie, maar stuk voor stuk backs die hun taak kenden en bereid waren in dienst van het team te spelen. Dit jaar lijken Tsimikas en Lewis de backs te worden. Beiden lieten vorige week al zien aanvallend wat bij te dragen, verdedigend hadden de twee het lastig.

En dat zorgde ervoor dat akelig duidelijk werd hoe kwetsbaar het koppel Peters-Lachman is wanneer de backs weg zijn. Met enige regelmaat waren de twee centrale verdedigers El Azzouzi kwijt, en evident werd dat bijhalen geen optie was.