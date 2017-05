World Cup-plan van Piqué valt goed bij tennistoppers

Hamilton snelste bij training, Verstappen vijfde

14:27 Max Verstappen heeft vanochtend de vijfde tijd gereden in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje. De Limburger klokte 1.22,706 in zijn snelste rondje op het Circuit de Catalunya in Barcelona, waar hij vorig jaar glorieerde als jongste winnaar aller tijden van een Formule 1-race.