Wozniacki struikelt over Vandeweghe

Vandeweghe zegevierde met 7-6, 6-4 in een duel dat ruim anderhalf uur duurde. Nadat de eerste set in een tiebreak was geëindigd, ging het in het tweede bedrijf lang gelijk op. Tot de cruciale tiende game aanbrak en Wozniacki haar service inleverde. Het eerste wedstrijdpunt werd haar meteen fataal.