Zijn dit de tennisregels van de toekomst?

De belangrijkste wijzigingen zijn: een set gaat nog maar tot vier gewonnen games in plaats zes. Bij 3-3 volgt een tiebreak. Bij deuce (40-40) volgt meteen het winnende punt.



Na een service die via de netrand binnen het speelveld valt, wordt gewoon doorgespeeld. Tussen twee punten in zal voor de volgende service een tijdklok aftellen van 25 seconden naar nul om de snelheid in het spel te houden. De spelers zullen op bepaalde momenten mogen communiceren met hun coaches, die echter niet op de baan mogen komen.



,,We zijn heel benieuwd hoe de nieuwe opzet gaat uitpakken'', liet ATP-baas Chris Kermode weten. ,,Het landschap in de sport- en entertainmentwereld verandert snel. Deze veranderingen gaan niet alleen de nieuwe generatie tennissers aan, maar zeker ook de nieuwe generatie fans.''