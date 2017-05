Ziyech: Dit team bij elkaar houden zou fantastisch zijn

Ajax verbaasde de voetbalwereld door in de halve finale de Fransen met 4-1 te verslaan. ,,Dit mag natuurlijk niet meer mis gaan,’’ zegt hij. ,,Net als veel mensen had ik ook niet gedacht dat een Nederlandse club snel een finale van een Europese beker zou spelen. Maar het komt nu wel heel erg dichtbij.’’



Ziyech was gisteravond één van de uitblinkers en leverde drie assists. Na afloop stond het plein onder het parkeerdek vol met zingende supporters. ,,Ik kwam net onder de douche vandaan en hoorde dat ze daar stonden. Geweldig man. Ik heb mijn stropdas niet eens meer omgedaan omdat iedereen naar buiten ging.’’



Ajax geniet volop na. De keerzijde is dat de scouts gisteren op de tribune handen tekort kwamen om aantekeningen te maken. Ziyech zegt daarover. ,,Het zou fantastisch zijn om dit elftal bij elkaar te houden. Maar ik kan dat natuurlijk niet voor anderen bepalen. En daarbij: de voetbalwereld blijft een gekke wereld waarin je weinig kunt plannen. Ik was al eerder tot het besef gekomen dat de stap naar Ajax perfect voor mij is geweest, maar gisteren kwam daarvan weer de bevestiging.’’