Zorgen om Hummels bij Bayern

Verdediger Mats Hummels liep vandaag tijdens de besloten training een voetblessure op, zo bleek uit beelden die Bild tussen de gesloten deuren door toch wist te maken. Hummels werd een tijdje behandeld op het veld en daarna met een golfkarretje afgevoerd.



De Duitse verdediger is doorgaans een vaste waarde in het elftal van trainer Carlo Ancelotti. Hummels kreeg gisteren wel rust tijdens het gewonnen competitieduel met zijn oude club Borussia Dortmund (4-1). Hij deed als invaller alleen de laatste tien minuten mee. Als Hummels niet kan spelen, vormen Jérôme Boateng en Javi Martinez waarschijnlijk woensdag het centrale duo tegen Real Madrid.



Doelman Manuel Neuer liet zich vandaag niet zien op het veld. De Duitser staat al even aan de kant na een kleine operatie aan zijn voet. Thomas Müller trainde vandaag wel voorzichtig weer mee. De aanvaller is herstellende van een enkelblessure.