Zverev schrijft na stunt tegen Nishikori Washington op zijn naam

Schippers: Moest van ver komen, anders had ik kunnen winnen

6 augustus Dafne Schippers greep na een inhaalrace zondag brons op de 100 meter bij de WK atletiek in Londen. ,,Ik moest van ver komen. Dat was echt wel balen, want anders had ik 'm misschien kunnen winnen'', zei Schippers, die bij de NOS vertelde hoe haar start niet helemaal goed ging.