Zweden het Portugal van de vrouwen

Wiegman: Oranje moet top zijn tegen Zweden

23:04 Bondscoach Sarina Wiegman is best blij dat de Nederlandse voetbalsters topfavoriet Duitsland ontlopen in de kwartfinale van het EK. Niet de achtvoudig kampioen van Europa, maar Zweden is zaterdag de tegenstander van Oranje in Doetinchem.