'Aantal sollicitanten burgemeester Den Bosch valt tegen'

DEN BOSCH - Minimaal 30 sollicitanten had bestuurskundige Marcel Boogers toch wel verwacht voor de burgemeestersvacature in Den Bosch. ,,23 valt dan toch tegen."

Maandagavond maakte de commissaris van de koning, Wim van de Donk, iets meer bekend over het aantal sollicitanten en de man/vrouwverhouding. Uit vrees ook maar iets te verklappen over de kandidaten, wil Van de Donk verder geen toelichting geven. Zijn woordvoerder geeft nog wel aan dat op het aantal sollicitanten op een vacature voor burgervader veelal 'geen peil te trekken is'. ,,Soms solliciteren er 40, soms 15."

Niet veel over

De cijfers lijken hem daarin gelijk te geven. Om een indruk te geven: in Emmen solliciteerde er 23, in Dordrecht 17, net als in Ede, in Leusden trok de ambtsketting 35 belangstellenden, in Den Haag slechts 11. ,,Als je beseft dat er altijd een stuk of vijf afvallen omdat het gaat om nauwelijks serieus te nemen kandidaten, dan blijft er toch niet veel meer over", zo stelt Boogers wel over Den Bosch.