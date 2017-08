Afzuiger op dak Jheronimustoren leidt tot rechtszaak: 'Appartement trilt hele dag'

Door Bart Gotink

Momenteel is het stil. Op de bovenste etage van de Jheronimustoren is het dan genieten een weids uitzicht over stad en Bossche Broek. Prachtig wonen op 75 meter, zo vindt Arjen Jaarsma zelf ook. Maar tot voor kort werd dat woongenot verstoord door een constant gezoem. En - misschien nog wel belangrijker - trillingen in het hele appartement, zo stelt Jaarsma.

,,Dat geluid is het beste te omschrijven als het geluid dat een ouderwetse koelkast maakt", vertelt hij. ,,En dat hoorden wij hier dan twaalf uur per dag." Boosdoener is de afzuiginstallatie op het dak van de toren. Dwars door de toren loopt de afvoer van de horecazaken in de plint van de toren. De afzuiginstallatie werd tot voor kort gebruikt door Smaaklokaal Hutten. De afzuiging ging automatisch om kwart over negen 's morgens aan, aldus Jaarsma. ,,Of de zaak die dag nou open ging of niet." Om negen uur 's avonds ging de afzuiger ook automatisch weer uit.

Toen Hutten de deuren opende, hadden Petra van den Boorn en Jaarsma er ook niet direct last van. Het getril in zijn appartement startte in december 2015. Jaarsma: ,, Toen werd de constructie met de afvoerpijpen met een stalen frame aan het dak verankerd. De trillingen en het geluid kwamen daarmee via het dak ons appartement binnen."

Dat de afvoer vast is gezet, bevestigt een woordvoerder van Jheronimus BV, beheerder van de toren. ,,De constructie is stormvast gemaakt", zo stelt hij, omdat de buizen anders niet 'voldoende stabiel staan' op het dak. Alles is daarbij gewoon vergund, zo zegt de woordvoerder, die verder wat huiverig is om te reageren ('ik heb weinig zin in een welles-nietes spelletje in de media'). Jaarsma had dus kunnen weten dat er een afvoer op het dak stond, zo stelt de woordvoerder. ,,Toch hebben we een geluidsmeting laten doen na de klachten van meneer. Daarop hebben we een oplossing ontwikkeld, met enkel wat kleine aanpassingen op het dak, maar tot nu toe hebben we daarvoor geen toestemming gekregen van de Vereniging van Eigenaren (VvE)."

Die oplossing bestaat volgens Jaarsma uit het storten van beton op het dak. ,,Maar hoe die oplossing er precies uitziet en of dat helpt tegen het getril en gezoem in mijn woning, wordt ons niet duidelijk gemaakt. We krijgen alleen maar extreem technische rapporten. Verder is er nooit geprobeerd toestemming te krijgen via de VvE. Het is in elk geval nooit door Jheronimus BV geagendeerd."

Volledig scherm Ramen lappen van de Jheronimustoren in het Paleiskwartier © Bart Gotink/BD Het meest teleurgesteld is Jaarsma misschien nog wel in de gemeente, waarvan hij een bemiddelende rol had verwacht. ,,Zonder maar een kijkje te komen nemen, kreeg ik te horen: dien maar een handhavingsverzoek in. Zo belandde we direct in een vervelende juridisch gevecht met de gemeente. Dat terwijl naar creatieve oplossingen voor het echte probleem, het trillen, nooit is gekeken."

Jaarsma bestrijdt daarom nu voor de rechter dat de stalen constructie al in de vergunning stond voordat de toren gebouwd werd. Volgens de gemeente en Jheronimus BV is het staal wel al in de vergunning opgenomen. De gemeentelijke bezwarencommissie stelde de gemeente eerder in het gelijk, waardoor ze niet verplicht hoeven op te treden tegen het bouwsel. Daarop restte enkel een gang naar de rechter. De rechtbank heeft momenteel een schorsing van een half jaar ingevoerd, om beiden partijen tot een oplossing te laten komen. Een gemeentewoordvoerder reageert daarom enkel kort op vragen. ,,Wij zijn ervan op de hoogte dat er contacten lopen tussen de eigenaar en bewoner om tot een oplossing te komen. Wij zien er op toe dat de in het kader van de oplossing door te voeren maatregelen voldoen aan de regels."