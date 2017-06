Bisschop spreekt persoonlijk met briefschrijver, maar komt écht niet naar kerkdienst Roze Zaterdag

Do 22 jun. Met een ingezonden brief deed Frank Manie een uiterste poging bisschop Gerard de Korte toch naar de kerkdienst op Roze Zaterdag te krijgen. Dat is niet gelukt, maar de bisschop sprak donderdag wel telefonisch met de briefschrijver om zijn standpunt nog eens uit te leggen.

Door Bart Gotink

Een half uur belden de twee met elkaar. En ondanks dat Manie de geestelijke niet zo ver heeft kunnen krijgen hem toch zaterdag naar de Sint-Jan te bewegen, heeft hij wel 'uitvoerig uitleg gekregen'. ,,De bisschop neemt voor de gang van zaken volledig zijn persoonlijke verantwoording. Daarin kan ik mij vinden en daar heb ik respect voor."

Vooral omdat, aldus Manie, de bisschop duidelijk heeft aangegeven dat de discussie nog niet voorbij is. Manie: ,,De Korte blijft streven naar een gezamenlijke dialoog en zal zich te allen tijde blijven inzetten om tot volledige integratie te komen. Daarom is het goed om voor nu even een terugtrekkende beweging te maken en de gelederen tot rust te brengen, zo zei hij." Na de zomer, als alle stof rondom Roze Zaterdag weer is neergedwarreld, wil De Korte de discussie weer voeren, zowel binnen als buiten het bisdom. ,,Hij denkt er niet over om de contacten met de homoseksuele gemeenschap stop te zetten. Integendeel hij wil met hen in gesprek blijven."

'Laat hen niet alleen', zo schreef Manie eerder in zijn ingezonden brief over de weigering de kerkdienst van Roze Zaterdag in de Sint-Jan te houden. 'want het zijn ook uw schepselen, namelijk de schepselen die God onder uw hoede heeft geplaatst en die hun geloof belijden als katholieken. Zij horen erbij, ook al denkt daar een groep fundamentalistische katholieken anders over. Van hen heeft niemand een positieve verandering te verwachten.'