Bootcamp in stadspark is populair, maar voor bewoner ook frustrerend: 'Ik wil dat dit stopt'

De één kan er uren naar kijken, de ander wordt er knettergek van. Feit is: er komen steeds meer bootcamps in de stad. En daarmee groeit bij sommigen de frustratie. ,,Het is een woonwijk, geen sportschool."

Door Bart Gotink

Vooropgesteld: Hannie de Cort misgunt niemand het sporten, zo benadrukt ze meermaals. Dat bootcampclubs daarvoor massaal het Prins Hendrikpark gebruiken is misschien niet ideaal, maar moet dan maar. Maar dat de instructeurs vervolgens ook haar straat intrekken en daar - onder haar raam - instructies naar de sporters schreeuwen, dat gaat haar echt te ver. ,,En dat meerdere keren per dag, met soms wel 25 sporters. Nee, rustig op mijn balkon zitten is er niet meer bij." En dus klaagde ze bij de bootcampclubs en de gemeente, tot nu toe met wisselend resultaat. ,,Een paar sportscholen geven aan niet meer langs te komen, maar er lijken gewoon weer anderen voor in de plaats te komen." Want gewoon aanspreken, dat helpt volgens haar niet. ,,Dan lachen ze je uit of ontkennen dat ze al voor de vierde keer op dezelfde dag de straat in komen."

In veel parken en rondom plassen in de stad worden bootcamps gehouden, maar als ergens goed te zien is dat de sport afgelopen jaren aan populariteit heeft gewonnen, dan is dat waarschijnlijk wel rondom het water van de IJzeren Vrouw. Ook op deze vrijdagmorgen trekken twee groepjes door het park, beiden een mannetje vijftien man groot. Onder aanvoering van een trainer wordt gesprint, opgedrukt en getild. Stoepranden, steigers, boomstronken, hekken, bankjes en medesporters worden allen gebruikt als handige hulpmiddelen voor de oefeningen. Een blik in het schema van één van de aanbieders, SportXperience, leert dat er dagelijks ongeveer drie lessen zijn bij de IJzeren Vrouw, zeven dagen in de week. Want ook op zaterdag- en zondagmorgen wordt er nog lustig gesport.

En dat gaat nog om slechts één van de vier grote aanbieders. ,,Daar komen dan in de zomermaanden nog enkele personal trainers bij", zo vertelt Mike Rebel van The Bootcamp Club. En ja, de IJzeren Vrouw is ideaal voor deze sport, zo stelt hij ook. ,,Voldoende ruimte, groen, natuur en hoogteverschillen." Maar zoveel gesport geeft dus wel overlast voor De Cort, die onregelmatig werkt en slaapt. De zijstraat waar zij woont, trekt The Bootcamp Club in elk geval niet meer in. Rebel ontving de brief van de bewoonster ook, de eerste klacht in de twee jaar tijd dat hij dit werk doet. ,,En ik kan mij er best in verplaatsen, dus blijven wij met onze groepen nu in het park."

In sommige gemeenten in Nederland zijn het aantal bootcamps in parken al aan banden gelegd, gesneuveld in hun eigen populariteit. In Den Bosch is dat niet het geval. In het park zelf is dan ook voldoende ruimte, zo vertellen mensen die er hoofdzakelijk de hond uitlaten. Over het fietsen en brommen in het park is meer discussie dan over de bootcamps, zo lijkt het.

De 83-jarige Van der Horst kan naar eigen zeggen wel 'uren kijken' naar de sporters. ,,Ik vind het prachtig, zo lang ik maar niet zelf mee hoef te doen", zo lacht hij. ,,Daar ben ik nu echt een jaartje te oud voor", aldus de man die tot zijn 65e nog gewoon voetbalde. En de bootcampverenigingen zitten elkaar ook echt niet in de weg in het park, zo stelt de instructrice die vrijdagmorgen bezig is maar niet met haar naam in de krant wil. ,,Het is hier toch groot genoeg. En als het niet lukt, dan maak je het rondje eens andersom." Dat geldt ook voor The Bootcamp Club. Rebel: ,,Voor ons geldt ook dat we kwaliteit willen bieden en het een beetje gezellig moet zijn. Dus we zorgen er wel voor dat iedereen er langs kan en halen bijvoorbeeld echt geen kinderen van speeltoestellen af."

Nee, het probleem zit hem er vooral in als de sporters de wijk in gaan, waar het aanmoedigen en aftellen van de instructeur galmt tussen het beton van de appartementencomplexen, zo merkt ook Adil Gunaslan, die om de hoek woont bij de Cort. De sportclubjes zelf vindt hij ook best leuk. Met kleine kinderen in het gezin maakt hij zich niet verder ook niet zo druk om de vroege sporters, die vanaf negen uur de wijk in komen. Nee, het is juist de laatste ronde waar zijn kinderen wel eens wakker van worden. ,,Tussen negen en tien uur 's avonds komen ze hier in de zomer ook nog wel eens langs. Dat is vervelender." Maar nee, een klacht heeft hij nooit ingediend.

