BoschBeest staat op nieuwe plek, tijd voor een debat in de gemeenteraad

Het was allemaal zinloos, want het beeld werd op dat moment al weer in elkaar geschroefd bij het Mövenpick hotel. ,,De discussie of dit een prominente plek was, is daarmee nooit gevoerd", zo betoogde Pieter Paul Slikker van de PvdA nog. Maar voor wethouder Paul Kagie was het allemaal echter 'volstrekt helder'. ,,Er is in deze raad unaniem een motie aangenomen om het beeld een prominente plek te geven. Toen is ook al aangegeven dat het Wilhelminaplein tijdelijk was, en af viel als permanente locaties. Het is vervolgens aan het college om de motie uit te voeren. Daarnaar hebben we gehandeld. Het beeld staat nu op een plek met de nodige potentie", zo stelde hij, gesteund door een aantal coalitiepartijen. Die potentie bestaat eruit dat er mogelijk een beeldentuin komt, en het beeld aangelicht kan gaan worden.