De gevel van het stadhuis, pronkstuk van de Markt, is vies

Wo 14 jun. 'Ons eigen stadhuis, pronkstuk van de Markt en op afstand het mooiste Huis van de Stad,' is momenteel zo vies dat deze juist 'ernstig visueel afbreuk doet' aan de stad. Was getekend: het Bosch Belang. En dus is daar de vraag: kan de gevel van het stadhuis worden gepoetst?

Volledig scherm De 'zwarte' gevel van het stadhuis © Bart Gotink/BD

Door Bart Gotink

Grappig, vond wethouder Huib van Olden, die over vrijwel alles wat oud is in de stad gaat, de vragen van Bosch Belang. Want de voorbereidende werkzaamheden voor gevelreiniging van de kalkzandstenen blokken, waaruit het stadhuis bestaat, waren toevallig al gestart. Momenteel wordt er een 3D-scan gemaakt van het gebouw om te kijken hoe dat moet.

De blokken zijn inderdaad wel erg vies en zwart en de vraag is of deze ooit gepoetst zijn, zo stellen twee gevelreinigers, die liever niet met hun naam in de krant willen. Maar reinigen van de gevel, dan kan zeker. Hoe? Dat is afhankelijk van het precieze materiaal en van de wijze waarop de gemeente het wil.

Stoom

Volledig scherm De gele kleur rondom de deur, die het hele stadhuis mogelijk krijgt. © Bart Gotink/BD Het kan gewoon door met stoom en vervolgens een waterspuit over de gevel, die vermoedelijk stamt uit de 17e eeuw, te gaan. Maar chemisch reinigen of licht stralen behoort ook tot de mogelijkheden voor het poreuze materiaal. De beste werkwijze ligt vooral ook aan de precieze toestand van de blokken en de vergunningen die lokaal worden afgegeven.

Het stadhuis zal na de reiniging in elk geval een stuk lichter zijn. Rondom de hoofdingang, de rode deuren op het bordes, is de gele kleur te zien die straks voor het hele stadhuis mogelijk is, zo schatten de gevelreinigers in. En eenmaal gereinigd, dan blijft de gevel vermoedelijk wel weer een paar decennia schoon.

En wat kost dat? Daarover laten de gevelreinigers zich niet uit. ,,Dan moet ik het gebouw toch echt in het echt zien." Geld is er in elk geval nog niet beschikbaar, zo ziet ook Bosch Belang. ,,Maak dus snel de middelen vrij voor een verantwoorde gevelreiniging. Want een eerste indruk op bezoekers, maak je maar één keer".