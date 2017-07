'De groene long' door de stad kan er komen: wat komt er in het Zuid-Willemspark?

Door Bart Gotink

De watertaxi

Volledig scherm Impressie van de watertaxi in het Zuid-Willemspark © Inspiratiedocument

Een kabelbaan haalde het niet, maar een nieuwe vorm van openbaar vervoer door de stad moet er wel gaan komen in de vorm van een watertaxi. Een service over het water om het karakter van de stad vanaf het water mee te maken, zowel de historische, groene kant als de rauwe industriële kanten. Mogelijk vaart de eerste taxi komende jaren al. Routes zouden kunnen lopen vanaf het Sint-Jansbolwerk naar Sluis 0 en de Gruijter, later zelfs naar Engelen of naar een transferium langs de A2. Tijdens het varen kunnen mensen geïnformeerd worden over de stad. Eventuele haltes mogen ook gebruikt worden als bijvoorbeeld visteigers of verblijfsplek.

Groen (en zitten)

Volledig scherm Impressie Zuid-Willemspark © Inspiratiedocument

Gras en bomen in diverse soorten en en groottes, in een los verband geplant: het Zuid-Willemspark moet groen worden en de bomen moet niet meer netjes in een rijtje staan. Zo ontstaat een goede balans ontstaan tussen beschaduwde en zonnige plekken, is het idee. Moeilijkheid is nog wel het steile stuk tussen water en de weg in de binnenstad. Daar kunnen bloemen of stadslandbouw komen. Trappen en vlonders kunnen voor zitjes op waterniveau zorgen. Daarbij moet aan alle doelgroepen gedacht worden: banken met een hoge zit en rugleuning voor ouderen, tafels met stroompunten en een graffitimuur voor jongeren en speelplaatsen voor kinderen. De vlonders, uitkijkpunten, banken, tribunes, dorps- en buurtafels, trappen, vissteigertjes en watertaxi-haltes moeten allen dezelfde uitstraling krijgen.

Evenementen

Volledig scherm Een drijvend podium bij de Citadel © Inspiratiedocument

Jazz in Duketown, Theaterfestival Boulevard, Bosch Parade of Het Nederlands Speciaalbierfestival. Allen moeten ze eventueel een plek kunnen krijgen in het nieuwe stadspark, als 'nieuw verblijfsgebied in de binnenstad naast de Markt en de Parade'. Drijvende podia moeten gebruikt kunnen worden voor voorstellingen, bijvoorbeeld bij de Citadel. Trappen en vlonders moeten ook hier dienst doen als tribunes. Foodtrucks en koffiezaakjes kunnen in het park terecht. Het park moet zo de binnenstad ontzien met de groeiende toeristenstroom.

Auto's

Volledig scherm Weinig ruimte voor auto's in het nieuwe park © Inspiratiedocument

Weinig ruimte meer voor de auto: de weg wordt smal en rijden mag er slechts met 30 kilometer per uur. En dat het liefst aan beide zijden van de vaart. Van doorgaand autoverkeer moet zo nauwelijks meer sprake zijn. Door de smallere wegen is er plek voor meer groen. Ook in doorgaande fietsroute's wordt nog niet voorzien.

En meer

Volledig scherm Impressie Zuid-Willemspark © Inspiratiedocument

Onder de bruggen kunnen voorzieningen worden gerealiseerd als douches, winkeltjes of kantoortjes, zo staat als idee. De brugwachtershuisje kunnen een horeca- of winkelfunctie krijgen. Dat kan los, of als onderdeel van een andere winkel. Zo ligt er momenteel een plan voor een fietsrepaircafé, vanuit de fietsenwinkel op de hoek van het Hinthamereinde.

