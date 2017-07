De stadsbrouwerij floreert: vijf voorbeelden

Di 4 jul. Het aantal kleine bierbrouwerijen in de stad groeit hard. Den Bosch telt er zeker vijf en nog dit jaar komt er één bij. Vijf voorbeelden van kleinere, lokale brouwers in de stad.

Door Bart Gotink en Emma Peters

Stadsbrouwerij Kollenburg (1999)

Brouwt 36.000 liter bier per jaar

Jan Kollenburg sr (links) en Jan Kollenburg jr. © copyright Olaf Smit

In 1999 begon Jan van Kollenburg (69) met het brouwen van een eigen bier: ’t Kolleke. De familie Kollenburg van Bar le Duc had daarmee de eerste kleine Bossche brouwerij: Stadsbrouwerij Kollenburg. ,,Ik was elke dag bezig met bier. Dan wordt je getriggerd om zelf bier te maken. Ik volgde cursussen en richtte uiteindelijk een eigen brouwerij op."

Van Kollenburg noemt zichzelf Jan senior. ,,Mijn zoon houdt zich nu met de zaak bezig, ik voornamelijk met de brouwerij en bierpresentaties.” Inmiddels heeft Kollenburg zo’n twaalf verschillende bieren. ,,De brouwerij zit in de Bar le Duc. Onze bieren worden met leidingen doorgevoerd naar de tap.” En die andere Bossche brouwers, zijn dat concurrenten? ,,Nee, zo zie ik dat niet. Wij verkopen ons bier voornamelijk in de zaak en zijn niet afhankelijk van derden. Maar ook de Heineken groothandel verkoopt ons bier. Da’s toch bijzonder?”

Brouwerij De Markies (2012)

Brouwde 8000 liter bier in 2016

Brouwmeesters Rik Schuurmans (links) en Johannes Janssen van Brouwerij de Markies in hun brouwerij aan de Onderwijsboulevard © copyright Olaf Smit

Rik Schuurmans (41) en Johannes Janssen (37) zijn de twee brouwers en eigenaren van De Markies. En dat begon allemaal met een hobby in 2009. ,,Wij zingen allebei bij het koor Schola Cantorum van de Sint Jan en hebben een liefde voor bier,” vertelt Rik Schuurmans. ,,We gingen altijd naar bierfestivals. Tien jaar geleden was dat het domein van zestig plussers. Daar haalden wij de leeftijd naar beneden.”

,,Omdat we zo van bier hielden, wilden we zelf ook wel eens brouwen. Dat begon gewoon als hobby,” vertelt Schuurmans. Via-via werden de twee gevraagd om een bier te brouwen voor restaurant Lef in Helvoirt. En om dat te kunnen doen, moesten ze een brouwerij starten.

Inmiddels verkopen de twee Bosschenaren hun bier bij De Jongens van de Wit in het Paleiskwartier. Ze hebben vijf bieren in hun assortiment. ,,Verder verkopen we via de website en op bestelling. Zo kregen we laatst een opdracht uit België. Dat is toch bijzonder, dat Belgen naar Nederland komen voor bier?”

Brouwerij D’n Draok (2012)

Brouwde 5000 liter bier in 2016

Paul Kitzen, brouwmeester van brouwerij D'n Draok © copyright Olaf Smit

Het begon met een pannetje op een fornuis in 2012. Nu is de eigenaar en brouwer van D’n Draok een brouwinstallatie van vijfhonderd liter aan het uit laaien. ,,Het is enorm hard gegaan”, vertelt eigenaar Paul Kitzen (44). Van het pannetje in de keuken verhuisde hij naar zijn garage vol grote pannen bier. ,,Mijn vrienden vonden het lekker, dus ging ik in 2013 langs cafés om mijn bier te promoten. Bij ’t Paultje vonden ze dat meteen leuk. Er waren in die tijd nog niet veel Bossche brouwers, dus het liep hard.”

Vanaf 2015 heeft Kitzen elk half jaar moeten uitbreiden. ,,Ik kon de vraag niet aan, dus ging ik ook huurbrouwen. Bij andere brouwers huurde ik dan een ketel. Maar ik brouw alles zelf. Dat vind ik belangrijk. In ambachtelijk bier moet bloed, zweet en tranen zitten. Ik zie het als een kunstwerk: het idee besteedt je niet uit, dat maak je zelf. Mijn bier is een streekproduct. Ik verkoop ook alleen in Den Bosch en omgeving.”

,,In 2017 wil ik zeker 10.000 liter bier brouwen. Ik brouw zeven soorten bier, dat wil ik uitbreiden naar tien. Ik heb ook nog een ander baan, maar ik zit er nu over te denken om fulltime voor bier te gaan, want het loopt gewoon erg lekker.”

Brouwerij Boegbeeld (2015)

Brouwde 9000 liter bier in 2016

Janneke Pieters, brouwmeester van Brouwerij Boegbeeld in de Uilenburg. © copyright Olaf Smit

Het biertje met de naam Kutbier verschafde Brouwerij Boegbeeld vanaf dag één al wereldfaam. Al kan eigenaresse Janneke Pieters niet anders dan benadrukken dat juist een ander biertje van de brouwerij een hoger cijfer scoort in de bierrecensie-app Untapped. ,,En je moet ons bier ook niet alleen maar drinken om zijn naam. Op het etiket staat uitgelegd waarom al onze bieren, met typische Bossche namen, eigenlijk zo heten." En dus verkoopt Boegbeeld ook een bier met de naam Sjekladebol. ,,En voor burgemeester Rombouts brouwen we binnenkort een 'Houdoe en bedankt'-biertje."

Boegbeeld startte in 2015 op de Tramkade. De vraag oversteeg na ongeveer één dag al het aanbod, mede door de humoristische naam. En dus huurde ze overal in Nederland brouwruimte in. 'Alleen de installaties, het brouwwerk deden we zelf', zo benadrukt Pieters. Sinds kort zit Boegbeeld in de Uilenburg, waar 400 liter per week gebrouwen, vergist en gebotteld kan worden. Voorlopig genoeg, denkt Pieters.

Brouwerij Jongens van de Wit (2017)

Brouwde 9000 liter in het eerste half jaar

Erwin de Wit van Jongens van de Wit in het Paleiskwartier

Het was een hele operatie om ervoor te zorgen dat alles staat. Maar inmiddels draait het café en zijn de eerste ketels bier gebrouwen. ,,We zijn eindelijk in wat rustiger vaarwater gekomen", verzucht eigenaar Erwin de Wit.

De Wit heeft al levenslang een passie voor bier. ,,We hadden in Den Bosch ooit het eerste echte biercafé van Brabant. Dat was in de tijd dat men bij een Witte Hoegaarden nog dacht dat deze bedorven was, omdat het zo troebel bier is."