Een concurrent voor de 'aangeharkte binnenstad'? Tramkade mag tot 4 uur open

Di 11 apr. De eerste nachtvergunning op de Tramkade is binnen, en bij Werkwarenhuis Van Aken laten ze er dan ook geen gras over groeien. Vanaf aankomend weekend mag de deur daar op vrijdag en zaterdag tot 4 uur 's nachts open, en dat gaat direct gevierd worden. Of Koudijs Café dezelfde ontheffing al binnen heeft, is nog even de vraag.

Door Bart Gotink

En daarmee telt Den Bosch buiten het centrum een nieuw uitgaansgebied. Want naast de Willem Twee en de Verkadefabriek mogen in het gebied nu dus ook bij Van Aken (en straks bij Koudijs Café ) de deuren open tot laat. Vooral bij Van Aken hadden ze wat moeite met de vroegere sluitingstijd van twee uur op hun dansavonden in het weekend. Het kwam ze daar op een officiële waarschuwing te staan dat de deur voortaan echt op tijd dicht moest.

En dat zorgde er dan weer voor dat er 'maandenlang ieder weekend werd gecontroleerd door de afdeling stadstoezicht', zo klaagde men aldaar. Goedpraten werd er genoeg ('er stonden nog maar twee mensen binnen', 'het was pas 6 minuten over twee'). Maar eerlijk is eerlijk: een ieder moet zich aan de regels houden. Helemaal als dat gebeurt 'op verzoek van een klager', zoals het stadsbestuur eerder aangaf.

En die klager, dat is geen buurtbewoner geweest, maar iemand die niet staat te springen om meer concurrentie. Of in elk geval iemand die vindt dat de huidige regels niet overtreden mogen worden, ook al worden deze binnenkort versoepeld.

Aangeharkte binnenstad

Bij de Verkadefabriek, waar ze nog slechts sporadisch gebruik maken van hun nachtontheffing, juichen ze de 'goede ontwikkeling' in elk geval ook toe, zo zegt directeur Jan van der Putten. ,,Uit concurrentie-overwegingen hebben we nooit tegen iets bezwaar gemaakt. Dat lijkt mij niet de manier." En concurrentie voor de binnenstad? Nee, Van der Putten ziet juist een 'mooi gebied'. ,,De stad miste een plek waar geëxperimenteerd kan worden, buiten de aangeharkte binnenstad." Bij Willem Twee zijn ze er in elk geval ook 'niet zo bang voor', zo stelt Henri Broeren van het poppodium.

Concurrent

De Tramkade zelf ziet zich ook niet als concurrent van iemand, maar wil graag aanvullend zijn. Experimenteel, en vooral niet de zoveelste kopie van een kroeg in de binnenstad. Publiek dat al jaren niet meer uitging, dat niet meer wist waar ze nog iets voor hun gading konden vinden, dat publiek komt naar de Tramkade, zo zeggen ze daar.