Er komt geen Verstappenwinkel in Den Bosch, en zo mag het ook helemaal niet heten

Hop on, hop off door Den Bosch

31 mei Wo 31 mei. Hop on, Hop of. Het systeem dat we kennen uit de toeristische hoofdsteden van Europa heeft ook in Den Bosch zijn intrede gedaan. De nieuwe, gratis binnenstadsbusjes worden in elk geval groot aangeprezen volgens het beproefde recept. Overal in- en uitstappen, rondkijken, en terug de bus in naar de volgende halte. Inclusief een speciale kaart die de lucht in gestoken kan worden om de bus tegen te houden.