Gratis binnenstadsbusje rijdt waarschijnlijk deze maand weer

Door Bart Gotink

,,Het is allemaal rond", vertelt Henk Engel van de stichting Gastvrij 's-Hertogenbosch. Deze stichting, bekend van de Blauwe Engelen tijdens het Jeroen Boschjaar, gaat voor de busjes en het vervoer zorgen. In totaal worden er momenteel 26 chauffeurs opgeleid om op de twee busjes te gaan rijden. ,,Die opleiding is tweeledig", aldus Engel. ,,Enerzijds gaat het om het besturen van de busjes, anderzijds is er een cursus gastheer- en gastvrouwschap." Want de chauffeurs doen tevens dienst als gastheer voor de stad.

Hop-on Hop-off

Er komen geen vaste haltes meer voor de busjes, zo vertelt Engel. ,,Het wordt meer een soort hop-on hop-off-systeem. Als het busjes voorbijkomt, steek je je hand op. Als het veilig kan, dan stopt de bus aan de zijkant van de weg." Met het rondje dat de twee busjes rijden, is het de bedoeling dat er op deze manier zeker elke 20 minuten een busje voorbijkomt. Een vaste dienstregeling is er dus ook niet. Alleen bij het station komt een 'vaste' plek, waar de busjes halt houden.

De busjes zijn een stuk goedkoper dan onder Arriva. Tijdens het Boschjaar reden er al gratis elektrische busjes door de stad. De gemeente Den Bosch besloot echter te stoppen met dit vervoer, vooral populair bij ouderen, omdat Arriva voor 2017 637 duizend euro vroeg voor het vervoer, wat neerkomt op 8 euro per passagier. Dat werd de gemeente te gortig. Voor de busjes betaalt de gemeente nu 50.000 euro voor twee jaar, waarvan 40.000 euro dit jaar en 10.000 euro volgend jaar, zo vertelt Engel. Het geld daarvoor komt van het Maatschappelijke Initiatief Fonds (MIF).

Kwetsbaar

Mede door het gebruik van vrijwilligers als chauffeur is het nieuwe initiatief veel goedkoper voor de gemeente. De busjes blijven voor de reizigers zo gratis. Verschillen zijn er ook: zo wordt in eerste instantie gereden met dieselbusjes in plaats van met elektrische. ,,Die elektrische busjes waren ook kwetsbaar", aldus Engel. ,,Ze vielen constant uit." Het gaat wel om het meest zuinige model dieselbusjes. Als er een betrouwbaar elektrisch alternatief komt, dan wordt opnieuw gekeken of er elektrische busjes kunnen komen.