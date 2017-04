Happy Italy mag blijven, en het terras ook

Vr 7 apr. Er werd geklaagd over de grootte van het terras, de overlast door de bevoorrading en verkeers- en parkeerproblemen. Maar op al deze punten zijn de drie omwonenden van restaurant Happy Italy bij de gemeentelijke bezwarencommissie in het ongelijk gesteld. Het restaurant en het terras mogen dus gewoon blijven.

Door Bart Gotink

De omwonenden hadden bezwaar aangetekend tegen de vergunningen die de komst van het 'megadrukke horecabedrijf' mogelijk maakte. 'Op het publiek dat Happy Italy zal trekken, zit een wijk als het Paleiskwartier niet te wachten', zo oordeelde één van de bewoners voor de Commissie van advies voor de bezwaarschriften.

Kleinschalig

Het drietal stelde dat ze hooguit met kleinschalige horeca in de plint van appartementencomplex De Livin' rekening hadden gehouden. Happy Italy beslaat echter de gehele commerciële ruimte (650 vierkante meter) onderin het complex aan de Bordeslaan. De commissie stelt dat dit gewoon tot de mogelijkheden behoorde toen de drie in het complex kwam wonen. Nergens in de stukken wordt gerept over enkel 'kleinschalige horeca' in het gebouw.

Ook het terras is een splijtzwam tussen de bezwaarmakers en de gemeente. Na overleg met de bewoners werd eerder het terras al verkleind door de Italiaan van 400 naar 350 vierkante meter, maar dat bleek voor de bewoners onvoldoende. Zij oordelen dat een horecaterras helemaal niet zo groot mag zijn binnen de gemeente. Het formaat van het terras staat bovendien in geen verhouding tot het formaat van de terrassen aan de Hofvijver, vinden de drie.

Wandelroute

De commissie vindt wel dat er genoeg ruimte overblijft voor ander verkeer en dat het formaat van het huidige terras helemaal niet verboden is. De geluidsoverlast die het terras kan veroorzaken, moeten de bewoners voor lief nemen. 'De Bordeslaan is een wandelroute van en naar de nog te bouwen bioscoop en de parkeergarages', zo staat in het oordeel. 'In het sheddakengebouw zitten al een supermarkt en en horeca. De appartementen hebben bovendien allen een balkon. Gelet op al deze functies zal het geluid van het terras van Happy Italy opgaan in het totale omgevingsgeluid.'

Volledig scherm Appartementencomlex De Livin', met onderin Happy Italy in Den Bosch © Bart Gotink/BD

Luchtkwaliteit

De bezwaarmakers konden zich ook niet vinden in de verkeersafwikkeling. De luchtkwaliteit zou onder druk staan door het extra verkeer en de stoepen worden verhoogd om te voorkomen dat daar fout geparkeerd wordt. De commissie wijst er op dat dit enkel 'aannames' zijn, en foutparkeren een kwestie van handhaving is. Er zijn bovendien meer dan 1.000 parkeerplaatsen in de omgeving die gasten van het restaurant eventueel kunnen gebruiken, zo concludeert de commissie.

