Heiligschennis? Bossche bol krijgt smaakjes als karamel/zeezout, limoen en framboos

De status van de sjekladebol was voor Lauwerijssen in elk geval geen reden om te stoppen met het maken van de nieuwe smaken Bossche bollen. Zijn zoontje van vijf was naar eigen zeggen de aanleiding te gaan experimenteren. ,,Hij is verzot op de kleur roze. Hij vroeg mij of om een roze bol voor hem te maken. Zodoende begon het bij mij te kriebelen."

Vette slagroom

Lauwerijssen wijst er verder op dat de bol ooit ook in de 'Vischstraat' is ontwikkeld. Eerst maakte banketbakker Lambermont, die een vestiging had in het pand De Kat in de toenmalige Vischstraat, een moorkop die was gevuld met banketbakkersroom. De Haagse banketbakker Henri van der Zijde vestigde zich in 1938 ook in deze straat en bedacht zijn eigen variant: met slagroomvulling en overgoten met echte chocolade; het origineel van de huidige Bossche bol.