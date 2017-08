Het lelijkste 'gedrocht' van Den Bosch, en wat daaraan te doen

De voornamelijk grote, logge, betonnen gebouwen kunnen op weinig enthousiasme rekenen in de historische binnenstad. Al koos zeventien procent van de Bosschenaren er toch maar voor om al het lelijks te behouden. Dan leer je het schone misschien meer waarderen. Een definitieve top drie in lelijkheid, na ruim duizend stemmen:

Juridisch loket (16 procent) Precies drie stemmen meer voor het Juridisch Loket aan de Stationsweg. Een ' misbaksel in de rij. Het past niet en heeft het ook nooit gedaan.' Een ook over de toekomst is weinig positiefs te melden. ,,Met kleine ingrepen kun je de façade van de V&D op de Markt nog wel aanpassen. Dit geldt niet voor dit pand. Dat is en blijft buiten proportioneel."

Maar het allerlelijkst, dat is toch met enige afstand de bebouwing op het Burgemeester Loeffplein (24 procent). Al worden daar juist wel wat oplossingen voor aangedragen. ,,Aan de ene kant staat redelijk mooie nieuwbouw met een luifel boven de winkels, de kant (ANWB-zijde) is een super lelijk gebouw en behoorlijk gedateerd. Plaats aan die kant ook een soortgelijke luifel boven de winkels en het wordt al weer veel meer een geheel."

En waarom zouden we niet optimistisch eindigen? Ooit was het voormalige kantoor van het Brabants Dagblad aan het Emmaplein het lelijkst in de stad. Dat gebouw is geen enkele keer meer genoemd in deze competitie, nu de renovatie vrijwel is voltooid. En laat er nou net voor het Loeffplein gebroed worden op een allesomvattend plan.