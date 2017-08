Hij komt, hij komt: De pepernotenwinkel keert terug

Blauwalgen in de stad: Bossche Waterweek voorziet nog geen problemen

17 augustus Do 17 aug. Het duurt nog een maand. En op de plekken waar straks echt gezwommen gaat worden, is het water nog altijd schoon. Maar toch wordt komende tijd wat strakker naar de waterkwaliteit gekeken, in aanloop naar de Bossche Waterweek (BWW), nu de hele Zuid-Willemsvaart vol met blauwalg zit.