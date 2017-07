Horecanieuws: Bellagio sluit, maar met Nonna! keert Italiaanse keuken terug

In het pand van meerdere verdiepingen gaat na een flinke verbouwing Nonna! open. Nonna betekent grootmoeder in het Italiaans, naar de recepten en bereidingswijzen in het nieuwe restaurant, zo stelt de initiatiefnemer Judith van der Doelen. Op het menu staan straks verse pasta's, Romeinse pizza's (met een hele dunne, knapperige bodem met brandplekken) en fritti (licht gefrituurde kabeljauw en groenten). Kwaliteit in het middensegment, zo stelt Van der Doelen. ,,Een vers bereide Fettuccine (pasta) gaat bij ons 12 tot 16 euro kosten." Er komen twee Romeinse koks te werken in Den Bosch, zo vertelt zij verder.

10 tot 12 restaurants

De ambities met Nonna! liggen hoog. Binnen een paar jaar willen de initiatiefnemers tien tot twaalf restaurants hebben geopend in Nederland, zo vertelt Van der Doelen. Die restaurants zijn enigszins vergelijkbaar met de zeven restaurants genaamd Mattarello in Rome, waar Van der Doelen ook aan verbonden is. Het pand van Bellagio is daarbij een 'unieke kans' om met het concept in Nederland te beginnen, zo stelt Van der Doelen. Al is het pand wel een tikkeltje groot. ,,Maar waar vind je ander zo'n mooie plek in de Uilenburg? We hebben minimaal honderd stoelen nodig voor ons concept. Na de verbouwing denken wij hier honderdzestig zitplaatsen te hebben."