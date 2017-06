Horecanieuws: restaurant Ding Dong is 'niet rendabel' en stopt, vanaf vrijdag weer Eetbar Dit

Wo 21 jun. Na negen maanden is het doek gevallen voor restaurant Ding Dong in de Snellestraat. De Chinees met een knipoog bleek uiteindelijk niet rendabel te zijn, zo geeft eigenaar Jacques Geffen aan.

Door Bart Gotink

,,Het concept is fanatisch en het liep goed. We zaten geregeld vol maar de kosten bleken gewoon te hoog," aldus Van Geffen. Hij rekent voor dat er meerdere koks en en personeelsleden in de bediening nodig zijn. Dat terwijl er slecht veertig tot vijftig zitplaatsen in het smalle pand passen. ,,Om dit concept rendabel te krijgen, heb je zeker zeventig tot tachtig stoelen nodig", zo schat Van Geffen. En dus heeft het restaurant zich 'een beetje vergist' in de formule.

Knipoog

Volledig scherm Jacques van Geffen © marc bolsius Het Aziatische restaurant startte begin oktober in het pandje in de Snellestraat. Voorheen was daar, enkel in het weekend, Dit Ook te vinden, een verlengstuk van Eetbar Dit. Mede omdat er nog geen Chinees in de binnenstad zat, begon Jacques van Geffen, eigenaar van Eetbar Dit, het Aziatische restaurant met afhaal in het smalle pand. De inrichting van het restaurant werd een knipoog naar de traditionele Chinees.

Curry's

Aanstaande vrijdag gaat nu Dit (met een klein tweetje erboven) open in het pandje, en wordt het dus opnieuw een verlengstuk van de populaire zaak aan de overzijde. ,,Het pand is nu wel mooi opgeknapt", zo oordeelt Van Geffen. ,,Enkele onderdelen van Ding Dong nemen we mee in Eetbar Dit. Zo blijven enkele curry's sushi's te bestellen bij Dit", zo vertel Van Geffen. Ook zal de afhaal van Ding Dong worden voortgezet met de kaart van Eetbar Dit, via Deliveroo.