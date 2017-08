VIDEO: Jagen op zakkenrollers met de Boevenspotter op kermis: ,,Let op die gast daar!"

,,De mensen zijn hier veel te aardig en naïef", stelt Van Gastel al snel op de Bossche kermis, waar hij in moordend tempo overheen wandelt. Hij wil ook best even voor doen hoe je rolt. Niet dat hij daadwerkelijk spullen uit een tas vist, maar in kledingzaken als de H&M en Zara zit hij zo aan een tiental tasjes en bijhorende ritsen van nietsvermoedende shoppers. Slecht één toerist heeft het door, en ontsteekt in woede. De rest winkelt rustig door, ondanks zijn overdreven manier van zakkenrollen. ,,Niemand die het ziet, overigens inclusief het winkelpersoneel. Terwijl ik hier toch om mij heen sta te kijken, tussen potjes nagellak, niet geïnteresseerd in de kleding die er hangt. En dan heb ik nog best een rotkop. Dat is toch hartstikke verdacht?"