McDonald's sluit vestiging Markt Den Bosch, onduidelijk waarom

De vestiging op de Markt, in hetzelfde pand als kledingwinkel C&A, gaat op 27 augustus dicht, is in elk geval alles wat de landelijke woordvoerder van de fastfoodgigant kwijt wil. (Of eigenlijk, bijna alles. Hij zei ook nog: 'Alle gasten zijn natuurlijk van harte welkom tot en met de laatste dag om bij McDonald’s te komen genieten'.) Over het hoe en waarom wordt dus schimmig gedaan. Wel zouden werknemers al enige tijd op de hoogte zijn van de voorgenomen sluiting.