McDonald's sluit vestiging Markt Den Bosch, onduidelijkheid over filiaal Hooge Steenweg

De vestiging op de Markt, in hetzelfde pand als kledingwinkel C&A, gaat op 27 augustus dicht, is alles wat een woordvoerder van de fastfoodgigant kwijt wil. (Of eigenlijk, bijna alles. Hij zei ook nog: 'Alle gasten zijn natuurlijk van harte welkom tot en met de laatste dag om bij McDonald’s te komen genieten'.) Over het hoe en waarom wordt dus schimmig gedaan.

C&A

Het filiaal zit op de eerste verdieping. Zowel via een trap vanaf de Markt als via de C&A kunnen gasten naar binnen. De vestiging is alleen tijdens openingstijden van de C&A open, en gaat dus meestal rond 18 uur dicht. Wat er gaat gebeuren met de ruimte, is vooralsnog onduidelijk. C&A verwijst door naar de pandeigenaar en daar staat de vraag momenteel uit. Later dus mogelijk meer.