Mooier dan Parijs; maar waar is het lelijk in Den Bosch?

Di 25 jul. Den Bosch is mooier dan Parijs, zo zong men ooit al . En nu zelfs het voormalige kantoor van het Brabants Dagblad er aan moet geloven, blijft er weer wat minder lelijkheid over in de binnenstad.

Door Bart Gotink

Volledig scherm Perry Sport en V&D in Den Bosch © Bart Gotink/BD

Tijd om de zomer eens te gebruiken om op zoek te gaan naar die echt lelijke plekken waar nog wel iets kan gebeuren. Want waar iedereen de mooie plekken in de binnenstad zwijmelend en moeiteloos kan opsommen (Uilenburg, Bossche Broek, Binnendieze, u kunt het ook) zijn er ook best bouwsels in het historische hart te vinden waar de sloophamer in mag. Bij voorkeur vandaag nog.

Liefdeloos beton

Volledig scherm Schaap en Citroen op de Markt in Den Bosch © Bart Gotink/BD Zo'n lijst kan misschien nuttig zijn. Want (optimistisch gezegd): het probleem 'lelijke bouwwerken' blijkt op te lossen. Met stip het lelijkst was bijvoorbeeld wel die bunker aan het Emmaplein waar het Brabants Dagblad huisde. Een bak liefdeloos beton dat in geen enkel tijdgewricht mooi gevonden kon worden - als je je het mij vraagt. Maar met de nodige maanden bouwen, verschijnen daar nu lofts. En daarmee ziet het er, onaf als het nog is, nu al mooier uit dan het ooit geweest is.

En dat kan bijvoorbeeld ook een idee zijn voor die betonnen kolos op de Markt, waar Perry Sport huist en de V&D in huisde. Veel te groot, veel te lomp. Maar met een flinke verbouwing en een witte kwast kan dat al best wat mooier worden, zo lijkt de voormalige Tilburgse V&D in elk geval ook aan te tonen.

Minder bekend

En zo zijn er meer van die overbekende voorbeelden van lelijkheid: het voormalige kantoor van Randstad in de Visstraat, of de winkels en kantoren van het Burgemeester Loeffplein. Maar ook - of juist - minder bekende suggesties zijn welkom. Neem het bouwwerk waar je onderdoor moet als je vanuit de Hinthamerstraat de Louwschepoort in rijdt. Als je zo iets lelijks ziet, laat het vooral weten

Dus: waar mag van u de sloophamer in, bij voorkeur vandaag nog? Reageer op Facebook (facebook.com/stadsgezichtdb), hieronder of via stadsgezichtdb@bd.nl.

Volledig scherm Overkappen Hinthamerstraat en Louwschepoort © Bart Gotink/BD