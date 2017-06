Nieuwe Kentucky Fried Chicken krijgt drive-thru, 13 parkeerplaatsen moeten wijken

Di 27 jun. De nieuw te bouwen Kentucky Fried Chicken (KFC) in Den Bosch krijgt een drive-thru en daarvoor moeten 13 parkeerplaatsen wijken op de woonboulevard. Dat blijkt uit de ruimtelijke onderbouwing van de fastfoodketen die is ingediend bij de gemeente.

Door Bart Gotink

De bouw van een KFC moet ervoor zorgen dat bezoekers straks een stuk langer op de Bossche woonboulevard blijven. Gemiddeld blijven mensen 25 minuten in een vestiging van het kiprestaurant, zo stelt de onderbouwing. Het aanbod en de diversiteit aan horeca op de Bossche woonboulevard blijft daarbij al jaren achter, vergeleken met woonboulevards in de regio. Een fastfoodzaak moet de Bossche boulevard dan ook minder kwetsbaar maken ten opzichte van bijvoorbeeld Ekkersteit (Ikea) en Best (Hornbach). Deze onderzochte woonboulevards allen minimaal één 'horecavestiging met zelfstandige openingstijden'. De Bossche woonboulevard heeft er geen, omdat de Subway en lunchroom Sunflower zich houden aan de openingstijden van de winkels.

Volledig scherm Impressie van de Kentucky Fried Chicken op de woonboulevard. Hier een beeld van de drive-thru. © XS Architecten

De KFC rekent in het pand waar voorheen Carglass zat op 650 transacties op de drukste dag van de week, namelijk zondag. Om te voorkomen dat er wachtrijen ontstaan tot op de openbare weg, kunnen er vijf auto's opstellen voor de eerste bestelzuil. Als er 30 personen door de drive-thru gaan per uur - één auto per twee minuten - dan is de gemiddelde wachtrij nog maar één auto, rekent men voor. De meeste gasten hebben binnen vier minuten een bestelling in de auto. Door de drive-thru lopen voetgangersoversteekplaatsen en langs de rand lopen groenstroken.

85 procent van de bezoekers komt straks met de auto, zo schat KFC in de onderbouwing. 75 procent van deze mensen is al een bezoeker van de woonboulevard, zo denkt de fastfoodketen. Ook tijdens de drukste uren (65 transacties per uur) zal er dan voldoende parkeerplaats zijn, zo rekent het restaurant voor. Dat zorgt ervoor dat dit op geen enkel moment tot verkeersproblemen leidt. Ook omdat er in 2015 al 70 parkeerplaatsen bij zijn gekomen op de woonboulevard. Het grootste deel van de auto's rijdt direct naar de A2. Alleen in de avondspits zorgt dat voor meer verkeer, maar nooit wordt dit problematisch.