NS volgt reizigers op station Den Bosch via wifi-signaal telefoons

Sinds januari 2017 volgen de NS en ProRail hoe reizigers zich over het station bewegen. Volgens woordvoerder Ton Boon van de NS zijn de tellingen op station Den Bosch onderdeel van een studie naar de verhoging van het aantal intercity's op het station. Er zijn plannen om tussen Eindhoven en de Amsterdam het spoorboekloos rijden in te voeren, waarbij er minimaal elke tien minuten een trein komt. Boon: ,,We onderzoeken daarvoor hoe de drukte is op het station en of er eventuele aanpassingen nodig zijn om reizigersstromen te spreiden."

Bordjes

Iedereen die zijn wifi- of bluetoothsingaal aan heeft staan wordt automatisch anoniem geregistreerd. Daarna wordt bekeken hoe iemand loopt over het station. 's Avonds worden het deel van de gegevens dat verwijst naar de individuele telefoon of tablet weer weggegooid, waardoor enkel de reizigersstromen overblijven, zo vertelt Boon. ,,We kunnen dus ook niet zien of dezelfde persoon meerdere dagen op het station loopt. Maar dat is voor ons ook niet van belang." Het volgen van mensen op deze manier is toegestaan volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel moeten reizigers erop worden gewezen op het station en moeten de gegevens geanonimiseerd worden. Op het station worden reizigers via bordjes op de tellingen gewezen station, zo stelt de NS.