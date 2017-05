Ook de watertank aan het Hinthamereinde is nu kantoor

FOTO'SDo 25 mei. Ooit zat er 20.000 liter water in, maar nu wordt er gewerkt. Ook de bovenste etages van de watertoren aan het Hinthamereinde zijn sinds kort in gebruik als kantoor. Dat had nog wel wat voeten in de aarde: in het bovenste stuk zaten namelijk altijd de twee watertanks.