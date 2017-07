Reserveringen voor stadscamping komen al binnen. Klein probleem: die camping bestaat niet

Wo 27 jul. Al een keer of tien á vijftien kwam de vraag binnen bij Rob van den Bosch: kan ik een plekje reserveren op de stadscamping? Een paar dagen geleden kwam er nog zo'n mail binnen van een paar Italianen die graag in een tentje komen liggen in de stad.

Door Bart Gotink

Want tuist in de vakantieperiode is het idee van lekker op loopafstand kamperen van de binnenstad aanlokkelijk. Klein probleempje: de stadscamping, die bestaat helemaal niet.

Twintig steden

Want de plannen mogen er dan al sinds 2011 liggen, met een wc-rol onder de armen naar het toiletgebouw wandelen is in Den Bosch niet mogelijk. En dat terwijl Van der Bosch toch een aardige suggestie had gedaan. ,,Rond de twintig steden hebben al een stadscamping. Maar Den Bosch, vier keer de meest gastvrije stad, heeft er geen één." En een stad moet mensen die om wat voor reden dan ook niet naar een hotel willen of kunnen, ook gastvrij ontvangen.

Toen Van den Bosch de plannen voor het eerst indiende, hoopte hij dat het voor het Jeroen Boschjaar zou lukken. Zijn idee was het braakliggende terrein aan de Aartshertogenlaan te gebruiken. Misschien in samenwerking met Libéma, dat al campings heeft en het naastgelegen Sportiom ook uitbaat? Met Libéma is er dan eventueel ook investeerder, zo stelt Van Den Bosch. Maar ergens anders in de stad mag ook. Van den Bosch hecht niet aan één plek.

Geen reclame

Op meerdere mails naar B en W kreeg hij afgelopen jaren naar eigen zeggen nooit écht antwoord. Er wordt al vijf jaar op het plan gestudeerd. En dat terwijl een stadscamping juist een meerdaags verblijf bevordert, iets wat de gemeente ook graag wilt. En denk eens aan evenementen als de Boulevard, Jazz in Duketown of Carnaval.