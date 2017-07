Terrasje in Den Bosch het duurst, na Amsterdam en Den Haag

Voor twee koffie, twee fris, twee bier en twee rosé moet in Den Bosch gemiddeld net geen 23 euro betaald worden. Vorig jaar was dat nog vijftig cent goedkoper. Amsterdam is de duurste stad, waar hetzelfde rondje 24,25 euro kost. In Zwolle is de terrasbezoeker het goedkoopst uit: daar kost hetzelfde rondje 21 euro.