VIDEO: 90 vierkante meter aan graffiti voor het Noordbrabants Museum

De wanden worden gespoten door acht kunstenaars van het Bossche street-art collectief Kings of Colors en komt te hangen in het Noordbrabants Museum. Daar is van 3 juni tot en met 15 oktober een tentoonstelling over de jaren 80 te zien, genaamd Doemdenkers en positivo's . Het ontwerp van de muurschildering is dan ook gebaseerd op belangrijke gebeurtenissen en personen uit die tijd.

Graffiti is ook in de jaren 80 overgewaaid uit Amerika. Het is de eerste keer dat het Bossche street art collectief Kings of Colors en het Noordbrabants Museum samenwerken. Kings of Colors is onder meer bekend van een festival op de Tramkade en de schilderingen 500 meter lange wand rondom de bouwplaats op het voormalige GZG-terrein.